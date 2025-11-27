TSV Fortschritt Mittweida: Heimspieltag mit Derby und Spitzenspiel

Mittweida
In der Regionsoberliga empfangen die Mittweidaer Handballer den TSV Einheit Claußnitz und die Frauen den Spitzenreiter. Die Talente des Vereins gehen am Sonntag für Spanien an den Start.
Handball pur gibt es an diesem Samstag in der Mittweidaer Sporthalle am Schwanenteich zu sehen. Praktisch von vormittags bis abends fliegen dann die Bälle beim Heimspieltag des TSV Fortschritt Mittweida. Nachdem zunächst die Jugendmannschaften ihre Punktspiele bestreiten, kommt es ab 16.30 Uhr zum Derby in der Regionsoberliga. Dann empfangen die...
