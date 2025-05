TSV-Fußballtrainer: „Wir wollen in Großwaltersdorf weiter ungeschlagen bleiben“

Der TSV Großwaltersdorf/Eppendorf will seine weiße Heimweste gegen Spitzenreiter SV Fortschritt Lunzenau wahren. Auf der Gegenseite sieht der Lunzenauer Trainer sein Team noch längst nicht im Ziel.

Die Fußballer des TSV Großwaltersdorf/Eppendorf (4. Platz/34 Punkte) haben in dieser Saison als einziges Team der Mittelsachsenliga noch kein Heimspiel verloren. Das soll laut Trainer Mirko Richter auch nach dem Duell gegen Spitzenreiter SV Fortschritt Lunzenau (45) am Sonntag (15 Uhr) so bleiben: „Das ist schon unser Ziel. Um das zu schaffen,...