Turbulente Wochen beim TSV Flöha: Auch Fußballtrainer der zweiten Mannschaft freigestellt

Nachdem der Trainer der ersten Fußballmannschaft gehen musste, wurde nun bekannt, dass sich der Vorstand des TSV Flöha auch vom Coach der zweiten Vertretung getrennt hat. Im Hinblick auf das anstehende Spitzenspiel in der Mittelsachsenliga gegen den SV Lichtenberg will der neue Coach aber fokussiert bleiben.

Der TSV Flöha (3. Platz/27 Punkte) ist in der Fußball-Mittelsachsenliga wieder in der Spur. Nach dem Fehlstart gegen den SV Geringswalde (2:3-Heimniederlage) wurde in der Folgewoche beim Kellerkind SV Oberschöna ein 2:0-Arbeitssieg eingefahren. Weil alle anderen Spitzenteams Federn ließen, sind die Flöhaer wieder voll im Meisterschaftsrennen...