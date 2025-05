Turbulentes erstes Rennwochenende für mittelsächsische Piloten

Der Einstand in den richtigen Motorrad-Straßenrennsport verlief für Danny Hinkelmann aus Königsfeld vielversprechend. In der Box der Orgis-Brüder war vor den Rennen in Oschersleben eine Nachtschicht vonnöten.

Nach sechs Jahren im Mini- und Pocket-Bike-Rennsport brach für Danny Hinkelmann nun eine neue Zeitrechnung an, indem er den Nachwuchsbereich des Motorradsports verließ. Im Rahmen des Saisonauftaktes der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft (IDM) am vergangenen Wochenende in Oschersleben debütierte er im ADAC-Junior-Cup.