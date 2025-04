Unter Tränen die Tabellenführung ausgebaut: Hennersdorfer Volleyballer nehmen Abschied von einem Mannschaftskollegen

Der Hennersdorfer SV hat in der Bezirksliga mit zwei Siegen einen erfolgreichen Heimspieltag bestritten. Doch Freude kam bei den HSV-Männern trotz der Rückkehr an die Tabellenspitze nicht auf.

Die Männer vom Hennersdorfer SV haben sich nach zwei Niederlagen in Folge mit zwei ungefährdeten 3:0-Heimsiegen gegen den VSV Oelsnitz II und der WSG Oberreichenbach an der Tabellenspitze der Chemnitzer Bezirksliga zurückgemeldet. Derweil hatten die Gastgeber auch einen schweren Moment am Nachmittag zu verdauen, welcher mit dem sportlichen Teil...