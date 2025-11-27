Veranstalter des Freiberger Adventslaufs: „Wir sind sehr aufgeregt, weil es diesmal so viele sind“

Der Andrang auf den 32. Freiberger Adventslauf ist riesig. Wer jetzt noch mitlaufen will, kann nur noch auf eine Nachmeldung hoffen. Derweil verrät das Organisationsteam schon einmal die besten Orte zum Anfeuern.

Die Superlative vor Laufveranstaltungen werden gern bedient, um die Nachfrage noch einmal anzukurbeln. Beim 32. Freiberger Adventslauf, der am Samstag, 15 Uhr, mit dem Bambinilauf auf dem Obermarkt eingeläutet wird, ist dies nicht nötig – denn die Fakten sprechen für sich. Auf der Vereinsseite des Veranstalters Hetzdorfer SV heißt es: „Wir...