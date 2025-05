Viel Unterstützung, aber ein übermächtiger Gegner: Jugendhandballer des TSV Fortschritt Mittweida verlieren das Pokalfinale

Im Regionspokal hat die Mittweidaer B-Jugend gegen die NSG Plauen mit 21:33 verloren. In der nächsten Saison betreten die TSV-Talente Neuland.

Eine Höhepunkt ist das Finale im Regionspokal für die B-Jugend-Handballer des TSV Fortschritt Mittweida am Sonntag auf jeden Fall gewesen – auch wenn sie dafür früh aufstehen mussten und die Siegchancen eher gering waren. Bereits um 10 Uhr ertönte in Chemnitz der Anpfiff gegen die NSG Plauen, deren Jungs sich am Ende als der erwartet...