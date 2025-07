Volksfeststimmung im Park: Bei Neukirchener Reitern geht es wieder hoch her

Der RFV „Am Park“ Neukirchen richtet am Wochenende sein 62. Reit- und Springturnier aus. Zu Gast sind Aktive aus vier Bundesländern. Das Programm ist einmal mehr anspruchsvoll, aber auch bunt.

Beim Reit- und Fahrverein in Neukirchen geht es am Wochenende wieder hoch her. Zum mittlerweile 62. Mal findet auf der idyllisch gelegenen Anlage im Reinsberger Ortsteil das traditionelle Reit- und Springturnier des Vereins statt. Dabei werden 130 Aktive erwartet, die aus vier Bundesländern (Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Brandenburg)...