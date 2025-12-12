MENÜ
Zum zweiten Mal in dieser Saison gehen die Hennersdorfer Volleyballer ans heimische Netz.
Zum zweiten Mal in dieser Saison gehen die Hennersdorfer Volleyballer ans heimische Netz.
Flöha
Volles Programm am Volleyballnetz: Hennersdorfer SV und SSV 91 Brand-Erbisdorf mit Heimspiel-Doppel
Redakteur
Von Steffen Bauer
0:00 Anhören

Die Männer des HSV wollen nach zwei Auswärtssiegen in der Sachsenklasse West nachlegen und haben das Mittelfeld im Blick. Die Damen aus Brand-Erbisdorf wollen dagegen die Rote Laterne loswerden.

Kurz vor dem Fest haben die Volleyballer des Hennersdorfer SV noch Hausaufgaben zu erledigen. Mit zwei Heimspielen in der Sachsenklasse West beschließen die Schützlinge von Udo Haußmann am Sonnabend das Sportjahr, wobei ab 14 Uhr mit Union Milkau (4./11 Punkte) und dem VV DJK Colditz (6./10) zwei Teams in der Turnhalle der Oberschule Eppendorf...
Mehr Artikel