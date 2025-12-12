Volles Programm am Volleyballnetz: Hennersdorfer SV und SSV 91 Brand-Erbisdorf mit Heimspiel-Doppel

Flöha
Die Männer des HSV wollen nach zwei Auswärtssiegen in der Sachsenklasse West nachlegen und haben das Mittelfeld im Blick. Die Damen aus Brand-Erbisdorf wollen dagegen die Rote Laterne loswerden.
Kurz vor dem Fest haben die Volleyballer des Hennersdorfer SV noch Hausaufgaben zu erledigen. Mit zwei Heimspielen in der Sachsenklasse West beschließen die Schützlinge von Udo Haußmann am Sonnabend das Sportjahr, wobei ab 14 Uhr mit Union Milkau (4./11 Punkte) und dem VV DJK Colditz (6./10) zwei Teams in der Turnhalle der Oberschule Eppendorf...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.