Volles Programm bei Hennersdorfer Volleyballern

Flöha
Die Herren des HSV erwarten im ersten Heimturnier der Sachsenklasse West die beiden Führenden der Staffel. Auch die Frauen erwarten Gäste.
Ein volles Programm steht der kleinen Volleyballgemeinde des Hennersdorfer Sportvereins am Wochenende ins Haus. Die Herren bestreiten dabei in der Sachsenklasse West ihre ersten beiden Heimspiele der Saison – wobei sie in der Turnhalle der Oberschule Eppendorf ans Netz gehen. Ab 14 Uhr gastieren dort gleich die beiden „Schwergewichte“ der...
