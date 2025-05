Volleyballerinnen des SV Union Milkau sichern dritten Platz

Wie in der Vorsaison sind die SVU-Frauen am Ende der Bezirksliga auf Platz 3 eingekommen. Auf andere Ergebnisse schauen mussten sie am Wochenende nicht mehr.

In souveräner Manier haben die Volleyballerinnen des SV Union Milkau am letzten Spieltag der Bezirksliga-Saison den 3. Platz verteidigt. Die SVU-Frauen bezwangen zunächst den TV Vater Jahn Burgstädt mit 3:0 (25:18, 25:17, 25:21). Durch den anschließenden zweiten 3:0-Heimsieg gegen den TuS Ebersdorf (25:19, 25:13, 25:15) hatten die...