Chris Hofmann, hier beim 31:25 gegen LVB II, ist mit 25 Toren aus 3 Spielen aktuell bester Werfer der HSG II.
Chris Hofmann, hier beim 31:25 gegen LVB II, ist mit 25 Toren aus 3 Spielen aktuell bester Werfer der HSG II. Bild: Marcel Schlenkrich
Freiberg
Vom Bundesliga-Torhüter zum Jugendkoordinator: Mario Huhnstock will junge Freiberger Handballer noch besser machen
Redakteur
Von Steffen Bauer
Die Verbandsliga-Handballer der HSG II haben unter ihrem neuen Coach einen erfolgreichen Start in die neue Saison hingelegt. Aber der ehemalige Juniorenauswahlspieler hat noch viel mehr vor.

Zuletzt hatte Mario Huhnstock etwas mehr Zeit, sich seinen anderen Aufgaben bei der HSG Freiberg zu widmen. Denn eigentlich war der 39-Jährige im Sommer „nur“ als Jugendkoordinator sowie Trainer der 2. Männermannschaft in die Bergstadt geholt worden. Doch zum Auftakt rückte der frühere Bundesliga-Torhüter sofort in den Kasten der...
28.08.2025
3 min.
Aus dem Kasten auf die Bank: Ex-Bundesliga-Keeper soll bei Freiberger Handballern Talente formen
Neues Gesicht: Mario Huhnstock trainiert die HSG II und wird Jugendkoordinator.
Der ehemalige Bundesliga-Keeper Mario Huhnstock nimmt in Freiberg eine neue Rolle ein – als Jugendkoordinator und Trainer der HSG II. Seine Premiere muss der frühere Auswahlspieler aber verschieben.
Knut Berger
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Lutz Reinhold erkrankt an aggressiver Krebsform - und gibt sich kämpferisch
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
14:45 Uhr
1 min.
Geringswalde: Sperrung auf der B 175 sorgt für Einschränkungen auf den Strecken der Schulbusse
Eine Baustelle in Geringswalde beeinflusst die Routen der Schulbusse (Symbolfoto).
Ab 20. Oktober ist für Kraftfahrer zwischen Altgeringswalde und Geringswalde kein Durchkommen. Was Schüler deshalb bei Busfahrten beachten sollten.
Marion Gründler
14:42 Uhr
3 min.
Honig, Pflege, Bauen: Was der Bundesrat beschlossen hat
Manche Entscheidungen des Bundesrats haben direkte Auswirkungen auf den Alltag der Menschen im Land.
Woher kommt der Frühstückshonig? Wann kann man deutscher Staatsbürger werden? Und was tun für schnelleres Bauen? Zu all dem hat der Bundesrat Entscheidungen getroffen.
21.09.2025
4 min.
Aufsteigerduell wird heiße Angelegenheit: Handballer der HSG Freiberg behalten Nerven und holen ersten Saisonsieg
Länger als gedacht stand Mario Huhnstock (l.) am Samstag im HSG-Tor gegen den SV Grün-Weiß Wittenberg Piesteritz.
Die Handballer der HSG Freiberg haben in der Regionalliga den SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz 30:28 (15:15) bezwungen. Dabei sah es zunächst danach überhaupt nicht aus.
Knut Berger
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
