Vom Bundesliga-Torhüter zum Jugendkoordinator: Mario Huhnstock will junge Freiberger Handballer noch besser machen

Die Verbandsliga-Handballer der HSG II haben unter ihrem neuen Coach einen erfolgreichen Start in die neue Saison hingelegt. Aber der ehemalige Juniorenauswahlspieler hat noch viel mehr vor.

Zuletzt hatte Mario Huhnstock etwas mehr Zeit, sich seinen anderen Aufgaben bei der HSG Freiberg zu widmen. Denn eigentlich war der 39-Jährige im Sommer „nur“ als Jugendkoordinator sowie Trainer der 2. Männermannschaft in die Bergstadt geholt worden. Doch zum Auftakt rückte der frühere Bundesliga-Torhüter sofort in den Kasten der... Zuletzt hatte Mario Huhnstock etwas mehr Zeit, sich seinen anderen Aufgaben bei der HSG Freiberg zu widmen. Denn eigentlich war der 39-Jährige im Sommer „nur“ als Jugendkoordinator sowie Trainer der 2. Männermannschaft in die Bergstadt geholt worden. Doch zum Auftakt rückte der frühere Bundesliga-Torhüter sofort in den Kasten der...