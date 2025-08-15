Vor dem ersten Fußball-Punktspiel der Vereinsgeschichte: „Wir hatten Tränen in den Augen“

Der SV Borea Freiberg feiert am Sonntag seine Pflichtspielpremiere. Bis vor kurzem wusste der Kreisklasse-Neuling aber noch nicht einmal, ob er auf dem Großfeld oder Kleinfeld antreten wird.

Das erste Spiel einer Fußballsaison ist immer etwas Besonderes. Die beiden aufeinandertreffenden Mannschaften wissen oft noch nicht genau, wo sie stehen und welche Signalwirkung von diesem Auftaktduell für die kommenden Partien ausgeht. Entsprechend angespannt sind alle Beteiligten. Beim SV Borea Freiberg dürfte die Aufregung am Sonntag, 12.30... Das erste Spiel einer Fußballsaison ist immer etwas Besonderes. Die beiden aufeinandertreffenden Mannschaften wissen oft noch nicht genau, wo sie stehen und welche Signalwirkung von diesem Auftaktduell für die kommenden Partien ausgeht. Entsprechend angespannt sind alle Beteiligten. Beim SV Borea Freiberg dürfte die Aufregung am Sonntag, 12.30...