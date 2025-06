Vor den Augen des Bundestrainers: Freiberger Hockey-Torhüterin zeigt ihr Talent

Hockeyspielerin Rosa Kriegel vom Freiberger HTC war kürzlich bei der Landessichtung mit dem Bundestorwarttrainer dabei. Nun hofft sie auf eine weitere Nominierung.

Für Rosa Kriegel stand jüngst vor der Sommerpause eine ganz besondere Trainingseinheit an. Die Torhüterin der weiblichen U-14-Mannschaft des Freiberger HTC zog sich ihre Schutzausrüstung nicht in Freiberg, sondern auf der Hockeyanlage der Zehlendorfer Wespen in Berlin über. Auch der Anlass entsprach ganz und gar nicht Rosas Trainingsalltag.