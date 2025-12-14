Vorzeitige Bescherung: Hennersdorfer Volleyballer feiern zwei souveräne Heimsiege und „überwintern“ auf Rang 4

In der Volleyball-Sachsenklasse hat der HSV das Derby gegen Union Milkau und das Duell gegen Colditz klar gewonnen. Dagegen gab es beim 1. VV Freiberg und bei den Frauen des SSV 91 nichts zu feiern am Vorabend des 3. Advent.

Die Volleyballer des Hennersdorfer SV haben sich selbst ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk gemacht. Jeweils glatt mit 3:0 Sätzen gewannen die Mittelsachsen ihre letzten beiden Heimspiele des Jahres in der Sachsenklasse West gegen Union Milkau (25:17, 25:18, 26:24) und DJK Colditz (25:17, 25:17, 25:23). Damit hat der Aufsteiger 13 Punkte auf dem... Die Volleyballer des Hennersdorfer SV haben sich selbst ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk gemacht. Jeweils glatt mit 3:0 Sätzen gewannen die Mittelsachsen ihre letzten beiden Heimspiele des Jahres in der Sachsenklasse West gegen Union Milkau (25:17, 25:18, 26:24) und DJK Colditz (25:17, 25:17, 25:23). Damit hat der Aufsteiger 13 Punkte auf dem...