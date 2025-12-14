MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Starker Auftritt: Felix Walther war einer der Matchwinner beim HSV im Derby gegen Union Milkau.
Starker Auftritt: Felix Walther war einer der Matchwinner beim HSV im Derby gegen Union Milkau. Bild: Tim Fischer
Starker Auftritt: Felix Walther war einer der Matchwinner beim HSV im Derby gegen Union Milkau.
Starker Auftritt: Felix Walther war einer der Matchwinner beim HSV im Derby gegen Union Milkau. Bild: Tim Fischer
Flöha
Vorzeitige Bescherung: Hennersdorfer Volleyballer feiern zwei souveräne Heimsiege und „überwintern“ auf Rang 4
Von Udo Haußmann, Steffen Bauer, Karlheinz Schlegel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der Volleyball-Sachsenklasse hat der HSV das Derby gegen Union Milkau und das Duell gegen Colditz klar gewonnen. Dagegen gab es beim 1. VV Freiberg und bei den Frauen des SSV 91 nichts zu feiern am Vorabend des 3. Advent.

Die Volleyballer des Hennersdorfer SV haben sich selbst ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk gemacht. Jeweils glatt mit 3:0 Sätzen gewannen die Mittelsachsen ihre letzten beiden Heimspiele des Jahres in der Sachsenklasse West gegen Union Milkau (25:17, 25:18, 26:24) und DJK Colditz (25:17, 25:17, 25:23). Damit hat der Aufsteiger 13 Punkte auf dem...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:44 Uhr
2 min.
Eispiraten Crimmitschau packen die Sensation: Rumpfkader gelingt das erste Sechs-Punkte-Wochenende der Saison
Torhüter Christian Schneider hatte am Wochenende großen Anteil an den beiden Siegen der Eispiraten Crimmitschau.
Nur 13 Feldspieler und ein etatmäßiger Torhüter standen dem Eishockey-Zweitligisten am Sonntag zur Verfügung. Der zeigte angesichts dessen eine Meisterleistung und belohnt sich mit einer Premiere.
Anika Zimny
18.11.2025
2 min.
Hennersdorfer Volleyballer feiern zweiten Saisonsieg und klettern
Volleyball
Die Sachsenklasse-Volleyballer des Hennersdorfer SV haben sich bei Schlusslicht Chemnitz-Harthau am Ende klar durchgesetzt und sind nun Siebter. Auch der 1. VV Freiberg setzte seinen Erfolgskurs fort.
Steffen Bauer
18:27 Uhr
4 min.
Höler-Traumtor verhindert Dortmunder Sieg in Freiburg
Lucas Höler (l.) traf sehenswert, Jobe Bellingham sah Rot.
Der BVB zeigt zunächst eine Reaktion auf die Turbulenzen unter der Woche, schwächt sich in Freiburg aber selbst. Nach einer Roten Karte gegen Bellingham schlagen die Breisgauer spät zu.
Christoph Lother, dpa
13.12.2025
6 min.
Lithium-Abbau: Schon 2026 könnten Arbeiten für größtes Bergwerk im sächsischen Erzgebirge beginnen
BMWE-Staatssekretär Stefan Rouenhoff (l.) und Zinnwald-Lithium-Chef Marko Uhlig im Bohrkern-Lager des Bergbauunternehmens. Rechts der Förderturm des früheren Arno-Lippmann-Schachts in Altenberg.
Ein Staatssekretär des Bundeswirtschaftsministeriums besucht die Zinnwald Lithium GmbH – und diskutiert vor der Tür mit aufgebrachten Bergbaugegnern.
Oliver Hach
08:00 Uhr
2 min.
Volles Programm am Volleyballnetz: Hennersdorfer SV und SSV 91 Brand-Erbisdorf mit Heimspiel-Doppel
Zum zweiten Mal in dieser Saison gehen die Hennersdorfer Volleyballer ans heimische Netz.
Die Männer des HSV wollen nach zwei Auswärtssiegen in der Sachsenklasse West nachlegen und haben das Mittelfeld im Blick. Die Damen aus Brand-Erbisdorf wollen dagegen die Rote Laterne loswerden.
Steffen Bauer
13.12.2025
3 min.
Bürgermeister aus dem Erzgebirge bekommt zum Weihnachtsmarkt ein kahles Bäumchen
Der Nikolaus übergab Bürgermeister André Oswald (l.) das kahle Bäumchen auf der Weihnachtsmarktbühne.
Johanngeorgenstadts Bürgermeister André Oswald hatte ungewöhnliche Gäste zum diesjährigen Schwibbogenfest eingeladen. Die brachten ihm ein besonderes Geschenk mit. Das wurde am Sonnabend überreicht.
Irmela Hennig
Mehr Artikel