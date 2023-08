Wäschetausch im Zielbereich

Radsportler Elias Morgenstern aus Freiberg hat im Rennsattel seine ersten Erfolge der Saison gefeiert. Als nächster Höhepunkt wartet auf den Sportschüler nun eine Deutsche Meisterschaft.

Bei der Deutschland-Tour der Radprofis, die am Sonntag mit dem Gesamtsieg von Ilan Van Wilder (Soudal Quick-Step) zu Ende gegangen ist, haben auch viele Nachwuchsfahrer kräftig mitgemischt. So war der Chemnitzer Vincent John (Team Radnet Oßwald) mit 18 Jahren der jüngste Teilnehmer. Er schaffte am ersten Tag den Sprung in eine...