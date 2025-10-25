Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Traf am vergangenen Spieltag gegen Großhartmannsdorf doppelt: TSV-Stürmer Charlie Baude (rotes Trikot), hier im Spiel gegen Claußnitz.
Traf am vergangenen Spieltag gegen Großhartmannsdorf doppelt: TSV-Stürmer Charlie Baude (rotes Trikot), hier im Spiel gegen Claußnitz. Bild: Tom Schirmeister/Archiv
Traf am vergangenen Spieltag gegen Großhartmannsdorf doppelt: TSV-Stürmer Charlie Baude (rotes Trikot), hier im Spiel gegen Claußnitz.
Traf am vergangenen Spieltag gegen Großhartmannsdorf doppelt: TSV-Stürmer Charlie Baude (rotes Trikot), hier im Spiel gegen Claußnitz. Bild: Tom Schirmeister/Archiv
Flöha
Warum Flöhas Fußball-Routinier der ersten Mannschaft adé sagt
Redakteur
Von Kai Dittrich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der TSV Flöha möchte im Heimspiel gegen Barkas Frankenberg laut Trainer Michael Siegel nachlegen. Mit einem schmerzlichen Ausfall müssen sich die Flöhaer allerdings abfinden.

Eigentlich spielt Christopher Martin für die zweite Mannschaft des TSV Flöha, die mit Falkenau II in der Kreisliga eine Spielgemeinschaft bildet. Am vergangenen Mittelsachsenliga-Spieltag stand der Routinier beim 6:1-Kantersieg gegen die LSV Großhartmannsdorf aber wieder einmal in der Startelf der ersten Mannschaft (6. Platz/12 Punkte). „Zur...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10:15 Uhr
2 min.
Deutsch-Tschechische Kulturtage in Dresden
Der Dresdner Kulturpalast in eine Spielstätte für die Deutsch-Tschechischen Kulturtage vom 30. Oktober bis 16. November. (Archivbild)
Konzerte, Lesungen, Puppentheater: Bei den Deutsch-Tschechischen Kulturtagen steht Vielfalt auf dem Programm.
15:48 Uhr
2 min.
Schneefall sorgt im Erzgebirge für Behinderungen
Rund um den Fichtelberg kam es zu Verkehrsbehinderungen. Autos blieben liegen.
In der Kammlagen hat es am Sonntag zum Teil Schneesturm gegeben. Der Wintereinbruch überraschte auch Autofahrer.
Kjell Riedel und André März
15.09.2025
4 min.
Gegen Flöhas Mini-Kader: Altmittweidaer Fußballer bleiben weiter auf Erfolgskurs
Die beide Torschützen Felix Göhlert (l.) und Philipp Krasselt jubeln zusammen über den dritten Treffer des SCA.
Der SC Altmittweida hat mit einem 3:2-Auswärtssieg beim TSV Flöha Platz 2 in der Fußball-Mittelsachsenliga gefestigt. Bei den Flöhaern musste der Torhüter erneut im Sturm aushelfen.
Kai Dittrich
06.08.2025
2 min.
Flöhas Fußballtrainer vor dem Saisonstart: „Die Jungs wollen etwas reißen“
Traf doppelt beim Testspielsieg gegen Marienberg: Der flinke TSV-Stürmer Charlie Baude (l.).
Der TSV Flöha hat sein zweites Vorbereitungsspiel für die kommende Saison in der Mittelsachsenliga gewonnen. Auf der Torhüterposition hat der neue Coach etwas Auswahl.
Kai Dittrich
10:07 Uhr
1 min.
DFB-Frauen ohne Dallmann nach Frankreich
Linda Dallmann: Auch kein Einsatz im Rückspiel gegen Frankreich
Münchens Linda Dallmann musste zuletzt mächtig um ihren Platz im Fußball-Nationalteam kämpfen. Jetzt fällt sie auch noch aus gesundheitlichen Gründen aus.
Von Grit Baldauf
2 min.
26.10.2025
2 min.
Kommentar zur Freiberger-OB-Wahl: Ein Sieg – und eine Bewährungsprobe
Meinung
Redakteur
Wahlaufsteller zur Wahl eines neuen Oberbürgermeisters der Stadt Freiberg.
Freiberg hat gewählt: Philipp Preißler hat das Ergebnis aus dem ersten Wahlgang nochmals verbessert. Nun muss er zeigen, wie er die Herausforderungen für die Stadt und die Verwaltung meistert.
Grit Baldauf
Mehr Artikel