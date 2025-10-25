Warum Flöhas Fußball-Routinier der ersten Mannschaft adé sagt

Der TSV Flöha möchte im Heimspiel gegen Barkas Frankenberg laut Trainer Michael Siegel nachlegen. Mit einem schmerzlichen Ausfall müssen sich die Flöhaer allerdings abfinden.

Eigentlich spielt Christopher Martin für die zweite Mannschaft des TSV Flöha, die mit Falkenau II in der Kreisliga eine Spielgemeinschaft bildet. Am vergangenen Mittelsachsenliga-Spieltag stand der Routinier beim 6:1-Kantersieg gegen die LSV Großhartmannsdorf aber wieder einmal in der Startelf der ersten Mannschaft (6. Platz/12 Punkte). „Zur...