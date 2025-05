Meisterte in Lichtenberg erneut alle Hindernisse: Ex-Weltklasse-Biathlet Michael Rösch. Bild: Gerd Klemm

Freiberg 20.05.2025

Was einen Biathlon-Olympiasieger am Enduro in Lichtenberg fasziniert

Michael Rösch hat längst „Blut geleckt", wie er selbst sagt. Bis 2019 ist der gebürtige Altenberger auf den Biathlonstrecken der Welt unterwegs gewesen, jetzt habe er sich in den Endurosport verliebt. Am Wochenende stand der Staffel-Olympiasieger von 2006 in Turin erneut im großen Feld der Enduro Challenge Lichtenberg und meisterte...