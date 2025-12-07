Wenn die jahrelange Partnerin plötzlich die Gegnerin ist: Wechselburger Radballer nimmt neue Ziele ins Visier

Rochlitz
Die Deutschen Meister Carl Mehnert und Leonie Reinicke trafen in Langenleuba-Niederhain erstmals als Kontrahenten aufeinander. Welche Ziele haben sie mit ihren neuen Mitspielern?
Diese Begegnung ist am Samstag in der Schulturnhalle in Langenleuba-Niederhain mit Spannung erwartet worden. Beim 3. Spieltag der Radball-Verbandsliga Thüringen traten der Wechselburger Carl Mehnert und seine langjährige Mitspielerin, Leonie Reinicke aus Altenburg, erstmals im Ligabetrieb gegeneinander an. Die beiden 16-jährigen Talente sind...
