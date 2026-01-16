Radballerin aus Fraureuth träumt von WM: Frauenpower auf Platz 2 in der Männerliga

Seit dieser Saison geht Isabell Kaiser vom RV Edelweiß zusammen mit Leonie Reinicke aus Langenleuba an den Start. Am Wochenende steht für das Duo die erste Bewährungsprobe auf nationaler Ebene an.

Die ersten Spieltage in der Verbandsliga Thüringen sind für Isabell Kaiser schon vielversprechend gelaufen. Die junge Radballerin des RV Edelweiß Fraureuth und ihre neue Partnerin, Leonie Reinicke vom SV Langenleuba-Niederhain, misst sich dabei vor allem mit Männerteams – und das erfolgreich. Aktuell stehen die beiden jungen Frauen auf Platz...