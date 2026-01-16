MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Isabell Kaiser ist es gewohnt, sich beim Radball vor allem gegen Männer zu bewähren.
Isabell Kaiser ist es gewohnt, sich beim Radball vor allem gegen Männer zu bewähren. Bild: Tom Schirmeister
Isabell Kaiser ist es gewohnt, sich beim Radball vor allem gegen Männer zu bewähren.
Isabell Kaiser ist es gewohnt, sich beim Radball vor allem gegen Männer zu bewähren. Bild: Tom Schirmeister
Werdau
Radballerin aus Fraureuth träumt von WM: Frauenpower auf Platz 2 in der Männerliga
Von Robin Seidler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit dieser Saison geht Isabell Kaiser vom RV Edelweiß zusammen mit Leonie Reinicke aus Langenleuba an den Start. Am Wochenende steht für das Duo die erste Bewährungsprobe auf nationaler Ebene an.

Die ersten Spieltage in der Verbandsliga Thüringen sind für Isabell Kaiser schon vielversprechend gelaufen. Die junge Radballerin des RV Edelweiß Fraureuth und ihre neue Partnerin, Leonie Reinicke vom SV Langenleuba-Niederhain, misst sich dabei vor allem mit Männerteams – und das erfolgreich. Aktuell stehen die beiden jungen Frauen auf Platz...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08.12.2025
3 min.
Wieso die Radballer des RV Edelweiß Fraureuth derzeit doppelt Grund zur Freude haben
Mit einem guten Team war der RV Edelweiß Fraureuth bei der Vereins-Challenge des Landessportbundes vertreten.
Um Geld für das Vereinskonto zu sammeln, traten die Vereinsmitglieder jetzt auf eher ungewohnte Weise in die Pedale. Im angestammten Metier wartet auf die Westsachsen bald eine besondere Premiere.
Anika Zimny
17:16 Uhr
1 min.
Unfall in Hamburg: Ein Toter und zehn Verletzte
Am Hamburger Hafen hat sich ein schwerer Unfall ereignet.
Nach dem Zusammenstoß von einer Bahn und einem Linienbus in Hamburg meldet die Feuerwehr einen Toten und zahlreiche Verletzte. Was ist bekannt?
15.01.2026
4 min.
„Stern“ nennt Stadträtin aus dem Erzgebirge eine von 50 Deutschen, die Hoffnung machen
Die Auer Stadträtin Claudia Ficker zählt das Magazin „Stern“ zu „50 Deutschen, die uns Hoffnung machen“.
Ob Roland Kaiser oder Rapperin Ikkimel: Mehrere Promis zählt das Wochenmagazin „Stern“ in einer seiner jüngsten Ausgaben zu „50 Deutschen, die uns Hoffnung machen“. Darunter ist auch eine Stadträtin aus dem Erzgebirge. Das ist die Geschichte dahinter.
Jürgen Freitag
15.01.2026
3 min.
„Ich verstehe nicht, wie man so etwas genehmigen kann“: Einwohner in Glauchau kritisieren künftigen Windpark
Zwischen dem Ebersbacher Wald und Niederlungwitz werden acht Windräder errichtet.
Im Glauchauer Ortsteil Niederlungwitz werden acht große Windräder gebaut. Doch die Anwohner haben dabei erhebliche Befürchtungen.
Stefan Stolp
07.12.2025
4 min.
Wenn die jahrelange Partnerin plötzlich die Gegnerin ist: Wechselburger Radballer nimmt neue Ziele ins Visier
Carl Mehnert (2. v. l.) und Leonie Reinicke (2. v. r.) waren jahrelang ein erfolgreiches Radball-Duo und gehen nun neue Wege: Der Wechselburger spielt fortan mit Ben Etzold (l.), Leonie Reinicke mit Isabell Kaiser (r.).
Die Deutschen Meister Carl Mehnert und Leonie Reinicke trafen in Langenleuba-Niederhain erstmals als Kontrahenten aufeinander. Welche Ziele haben sie mit ihren neuen Mitspielern?
Robin Seidler
17:13 Uhr
1 min.
Trump droht Gegnern seiner Grönland-Pläne mit Zöllen
US-Präsident Donald Trump bringt mit Blick auf seinen Besitzanspruch auf Grönland nun auch Zölle ins Spiel.
US-Präsident Donald Trump droht Ländern, die sich seinem Besitzanspruch auf Grönland entgegenstellen, mit Zöllen. Er werde möglicherweise Zölle gegen solche Länder verhängen, weil die USA...
Mehr Artikel