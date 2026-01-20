MENÜ
Isabell Kaiser (links) und Leonie Reinicke feierten ein erfolgreiches Debüt auf Bundesebene.
Isabell Kaiser (links) und Leonie Reinicke feierten ein erfolgreiches Debüt auf Bundesebene.
Werdau
Radball: Fraureutherin feiert erfolgreiches Debüt im Bundespokal
Redakteur
Von Anika Zimny
Erstmals schickt der RV Edelweiß Fraureuth eine reine Frauenmannschaft in dieser Saison in den Spielbetrieb. Wie der Auftakt lief und gegen wen die Nervosität besonders groß war.

Ein erfolgreiches Debüt liegt hinter Radballerin Isabell Kaiser vom RV Edelweiß Fraureuth. Die 21-Jährige, die erst seit wenigen Monaten mit der Altenburgerin Leonie Reinicke ein Duo bildet, freute sich am Samstag gemeinsam mit ihrer Teamkollegin über zwei Siege zum Auftakt des Bundespokals der Frauen. Erstmals schickt ihr Verein in der...
