Wer darf in diesem Jahr jubeln? – Vorverkauf für Fußball-Leckerbissen in Brand-Erbisdorf startet

Am 19. Dezember steigt in der Sporthalle des Cotta-Gymnasiums der 17. Indoor-Regio-Cup. Die Veranstalter erwarten wieder ein volles Haus mit 900 Besuchern – und dass die Tickets nicht lange liegen bleiben.

Die Fußballer aus der Region haben bis zur Winterpause zwar noch einige Partien zu absolvieren – letzter Spieltag in der Sachsenklasse ist am 7. Dezember und in Mittelsachsenliga am 30. November –, dennoch wirft die Hallensaison bereits ihre Schatten voraus. Am Sonnabend, 1. November, beginnt der Vorverkauf für die nächste Auflage des...