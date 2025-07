Werfer in Ulm, Sprinter in Wattenscheid: Leichtathleten der LG Mittweida freuen sich auf die Deutschen Meisterschaften

Sieben Leichtathletik-Talente der LG Mittweida nehmen in den kommenden zwei Wochen an Deutschen Meisterschaften teil. Bei einigen fährt allerdings etwas Skepsis mit.

Niels Keutel hat sich kürzlich noch ein neues Paar Sportschuhe gekauft. Es sollen die letzten sein, die er in Wettkämpfen für die LG Mittweida trägt, sagt der Speerwerfer. „Wenn sie runter sind, höre ich wahrscheinlich mit dem Wettkampfsport auf“, so der 20-Jährige. Das hört sein Trainer Michael Sperling allerdings gar nicht so gern:...