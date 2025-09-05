Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Bundesliga-Auswahl Ost gastierte bereits im Mai 2024 im Mittweidaer Stadion und gewann gegen einen mittelsächsische Auswahl 9:1.
Die Bundesliga-Auswahl Ost gastierte bereits im Mai 2024 im Mittweidaer Stadion und gewann gegen einen mittelsächsische Auswahl 9:1. Bild: Robin Seidler/Archiv
Mittweida
Wiedersehen mit Stars von früher: Germanias Aufstiegshelden treffen auf Bundesliga-Auswahl Ost
Von Robin Seidler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Mittweidaer Allstars des vergangenen Jahrzehnts messen sich am Sonntag mit ehemaligen Bundesliga-Profis.

Dort, wohin die Fußballer des SV Germania Mittweida im Sommer zurückkehren mussten, waren sie zuletzt in der Saison 2011/12 – in der Mittelsachsenliga. In den Jahren dazwischen spielten die Mittweidaer mit ihrer ersten Mannschaft ausschließlich auf Bezirks- oder Landesebene, zwischen 2018 und 2022 sogar in der Sachsenliga. Viele Fußballer...
