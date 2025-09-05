Wiedersehen mit Stars von früher: Germanias Aufstiegshelden treffen auf Bundesliga-Auswahl Ost

Die Mittweidaer Allstars des vergangenen Jahrzehnts messen sich am Sonntag mit ehemaligen Bundesliga-Profis.

Dort, wohin die Fußballer des SV Germania Mittweida im Sommer zurückkehren mussten, waren sie zuletzt in der Saison 2011/12 – in der Mittelsachsenliga. In den Jahren dazwischen spielten die Mittweidaer mit ihrer ersten Mannschaft ausschließlich auf Bezirks- oder Landesebene, zwischen 2018 und 2022 sogar in der Sachsenliga. Viele Fußballer...