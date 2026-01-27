Yemisi Ogunleye kommt erstmals als Olympiasiegerin nach Rochlitz: „Ich mag die familiäre Atmosphäre in den kleinen Hallen“

Rochlitz. 2024 gewann die Kugelstoßerin bei den Olympischen Spielen die Goldmedaille. Im Interview mit Robin Seidler spricht sie über die Zeit danach, das Meeting in Rochlitz, die Ziele in diesem Jahr – und warum sie ihre beschädigte Medaille nicht reparieren lässt.

Freie Presse: Frau Ogunleye, Sie waren jüngst schon einmal kurz in Sachsen, nämlich im Institut für Angewandte Trainingswissenschaften (IAT) in Leipzig. Ein jährlicher Pflichttermin?