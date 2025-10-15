Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Wie im vergangenen Jahr lädt der KSB zu insgesamt vier Regionalkonferenzen.
Wie im vergangenen Jahr lädt der KSB zu insgesamt vier Regionalkonferenzen. Bild: KBS/Kahlert
Wie im vergangenen Jahr lädt der KSB zu insgesamt vier Regionalkonferenzen.
Wie im vergangenen Jahr lädt der KSB zu insgesamt vier Regionalkonferenzen. Bild: KBS/Kahlert
Freiberg
Zukunft der Sportförderung in Sachsen: KSB-Regionalkonferenzen bieten Plattform
Redakteur
Von Steffen Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Kreissportbund Mittelsachsen diskutiert mit seinen Mitgliedern und Bürgern über die Zukunft des Sports. Zum Auftakt ist auch ein Experte des sächsischen Innenministeriums eingeladen.

Wie geht es weiter mit der Sportförderung in Sachsen? Diese zentrale Frage stehe im Mittelpunkt der diesjährigen Regionalkonferenzen des Kreissportbundes (KSB) Mittelsachsen, erklärt KSB-Geschäftsführer Benjamin Kahlert. Zu den drei Veranstaltungen, die im November in Döbeln, Mittweida und Freiberg stattfinden, seien nicht nur Vertreter...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14:45 Uhr
1 min.
Geringswalde: Sperrung auf der B 175 sorgt für Einschränkungen auf den Strecken der Schulbusse
Eine Baustelle in Geringswalde beeinflusst die Routen der Schulbusse (Symbolfoto).
Ab 20. Oktober ist für Kraftfahrer zwischen Altgeringswalde und Geringswalde kein Durchkommen. Was Schüler deshalb bei Busfahrten beachten sollten.
Marion Gründler
04.10.2025
3 min.
Sportliche Kids verabschieden KSB-Urgestein in den Ruhestand
Beliebter Star beim Kita-Team-Cup: KSB-Maskottchen Fredie Wolf. Foto:
Mehr als 1300 Kinder haben in den vergangenen Wochen am Kita-Team-Cup des Kreissportbundes Mittelsachsen teilgenommen. Eine Freiberger Kindertagesstätte landete auf dem Siegertreppchen.
Robin Seidler
10.09.2025
2 min.
Sportliche 90 Minuten: Freibergs OB-Kandidaten im Gespräch mit Freiberger Sportvereinen
Politiker stellen sich Sportlerfragen: Bereits zur Landratswahl in diesem Jahr hatte der KSB ein Sportgespräch organisiert.
Der Kreissportbund Mittelsachsen hat ein Sportgespräch zur Oberbürgermeisterwahl in Freiberg organisiert. Die Initiative ging von vier wichtigen Vereinen der Bergstadt aus.
Steffen Bauer
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Lutz Reinhold erkrankt an aggressiver Krebsform - und gibt sich kämpferisch
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
14:42 Uhr
3 min.
Honig, Pflege, Bauen: Was der Bundesrat beschlossen hat
Manche Entscheidungen des Bundesrats haben direkte Auswirkungen auf den Alltag der Menschen im Land.
Woher kommt der Frühstückshonig? Wann kann man deutscher Staatsbürger werden? Und was tun für schnelleres Bauen? Zu all dem hat der Bundesrat Entscheidungen getroffen.
Mehr Artikel