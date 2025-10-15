Zukunft der Sportförderung in Sachsen: KSB-Regionalkonferenzen bieten Plattform

Freiberg
Der Kreissportbund Mittelsachsen diskutiert mit seinen Mitgliedern und Bürgern über die Zukunft des Sports. Zum Auftakt ist auch ein Experte des sächsischen Innenministeriums eingeladen.
Wie geht es weiter mit der Sportförderung in Sachsen? Diese zentrale Frage stehe im Mittelpunkt der diesjährigen Regionalkonferenzen des Kreissportbundes (KSB) Mittelsachsen, erklärt KSB-Geschäftsführer Benjamin Kahlert. Zu den drei Veranstaltungen, die im November in Döbeln, Mittweida und Freiberg stattfinden, seien nicht nur Vertreter...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.