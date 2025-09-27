Zwei mittelsächsische Schülermannschaften beim Bundesfinale in Berlin: Neben Sport gibt es auch einen Stadtrundgang

Die Hockey-Mädchen des Freiberger Geschwister-Scholl-Gymnasiums und die Fußballerinnen des Bernhard-von-Cotta-Gymnasiums aus Brand-Erbisdorf waren beim Bundesfinale von „Jugend trainiert für Olympia“ dabei.

Zwei mittelsächsische Schulmannschaften haben sich in dieser Woche mit den besten Schulteams der Bundesrepublik messen dürfen. Beim Herbst-Bundesfinale des Wettbewerbs „Jugend trainiert für Olympia" waren die Hockey-Mädchen des Geschwister-Scholl-Gymnasiums Freiberg in der Wettkampfklasse für die Jahrgänge 2010–2013 dabei. Gespielt...