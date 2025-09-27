Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Hockey-Mädchen des Freiberger Geschwister-Scholl-Gymnasiums kamen beim Bundesfinale auf Platz 12.
Die Hockey-Mädchen des Freiberger Geschwister-Scholl-Gymnasiums kamen beim Bundesfinale auf Platz 12.
Freiberg
Zwei mittelsächsische Schülermannschaften beim Bundesfinale in Berlin: Neben Sport gibt es auch einen Stadtrundgang
Von Robin Seidler
Die Hockey-Mädchen des Freiberger Geschwister-Scholl-Gymnasiums und die Fußballerinnen des Bernhard-von-Cotta-Gymnasiums aus Brand-Erbisdorf waren beim Bundesfinale von „Jugend trainiert für Olympia“ dabei.

Zwei mittelsächsische Schulmannschaften haben sich in dieser Woche mit den besten Schulteams der Bundesrepublik messen dürfen. Beim Herbst-Bundesfinale des Wettbewerbs „Jugend trainiert für Olympia“ waren die Hockey-Mädchen des Geschwister-Scholl-Gymnasiums Freiberg in der Wettkampfklasse für die Jahrgänge 2010–2013 dabei. Gespielt...
12.06.2025
1 min.
Hockey: Freiberger Schülerinnen gewinnen Landesfinale und dürfen nach Berlin
Die Schülerinnen des Geschwister-Scholl-Gymnasiums haben sich für das Bundesfinale in Berlin qualifiziert.
Die Hockey-Mädchen des Geschwister-Scholl-Gymnasiums haben das Landesfinale von „Jugend trainiert für Olympia“ für sich entschieden. Nun geht es im September gegen die besten Schulmannschaften der Republik.
Robin Seidler
30.09.2025
5 min.
Die Knackpunkte in Trumps Friedensplan
Trump und Netanjahu sprachen im Weißen Haus.
Netanjahu stellt sich hinter Trumps Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs. Doch darin gibt es noch viele unklare Stellen.
Cindy Riechau und Anna Ringle, dpa
20.09.2025
2 min.
Vom Hockeyrasen auf den Fußballplatz: Brander Mädchen fahren erneut nach Berlin
Fahren optimistisch nach Berlin: die Fußball-Mädels des Cottagymnasium in ihrem neuen Outfit.
Die Fußballerinnen des Cottagymnasiums Brand-Erbisdorf sind beim Bundesfinale „Jugend trainiert für Olympia“ dabei. Fünf junge Damen waren schon im Vorjahr dort – in einer ganz anderen Sportart.
Steffen Bauer
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
11:20 Uhr
2 min.
Kältekammer Sachsens: Kühnhaide erlebt eisigen Wochenbeginn
Mit einer dünnen Eisschicht bedeckt: Gräser im Schwarzwassertal.
Im Erzgebirge zeigt der Herbst seine frostige Seite. Kühnhaide verzeichnet extreme Temperaturen. Nebelschwaden und Eis verwandeln den Ort in eine winterliche Kulisse.
André März
30.09.2025
5 min.
Netanjahu akzeptiert US-Plan zur Beendigung des Gaza-Kriegs
Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu traf US-Präsident Donald Trump am Montag im Weißen Haus.
Israel unterstützt laut Ministerpräsident Netanjahu einen Friedensplan von US-Präsident Trump. So sieht der Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs aus.
Mehr Artikel