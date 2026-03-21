Seilspringerinnen aus Mittelsachsen meistern nationale Herausforderungen

Johanna Wiegand vom SSV Brand-Erbisdorf hat sich beim Bundesfinale mit Konkurrentinnen aus ganz Deutschland gemessen. Eine weitere mittelsächsische Sportlerin schaffte die EM-Qualifikation.

In einer Trainingseinheit in der vergangenen Woche wollte es Johanna Wiegand zum Schluss noch einmal wissen: Die Seilspringerin der „Saxon Kangaroos“ des SSV Brand-Erbisdorf schnappte sich noch einmal ihr Arbeitsgerät und bat ihren Trainer Steffen Böhme, die Sprünge in den nächsten drei Minuten zu zählen. Dies ist eine Speed-Disziplin,...