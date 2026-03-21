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Johanna Wiegand vertrat „The Saxon Kangaroos“ aus Brand-Erbisdorf beim Bundesfinale und landete auf Platz 7.
Johanna Wiegand vertrat „The Saxon Kangaroos“ aus Brand-Erbisdorf beim Bundesfinale und landete auf Platz 7. Foto: Tim Fischer
Johanna Wiegand vertrat „The Saxon Kangaroos“ aus Brand-Erbisdorf beim Bundesfinale und landete auf Platz 7.
Johanna Wiegand vertrat „The Saxon Kangaroos“ aus Brand-Erbisdorf beim Bundesfinale und landete auf Platz 7. Foto: Tim Fischer
Freiberg
Seilspringerinnen aus Mittelsachsen meistern nationale Herausforderungen
Von Robin Seidler
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Johanna Wiegand vom SSV Brand-Erbisdorf hat sich beim Bundesfinale mit Konkurrentinnen aus ganz Deutschland gemessen. Eine weitere mittelsächsische Sportlerin schaffte die EM-Qualifikation.

In einer Trainingseinheit in der vergangenen Woche wollte es Johanna Wiegand zum Schluss noch einmal wissen: Die Seilspringerin der „Saxon Kangaroos“ des SSV Brand-Erbisdorf schnappte sich noch einmal ihr Arbeitsgerät und bat ihren Trainer Steffen Böhme, die Sprünge in den nächsten drei Minuten zu zählen. Dies ist eine Speed-Disziplin,...
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Erschienen am: 21.03.2026 | 10:41 Uhr
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
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