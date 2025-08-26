Zwei neue Stadionrekorde: Freibergs Mehrkampf-Show setzt Ausrufezeichen

Mittweida
150 Sportler aus 33 Vereinen sind beim Leichtathletik-Meeting des TVL Freiberg in der Bergstadt auf Punktejagd gegangen. Dabei wurden gleich mehrere Bestmarken geknackt.
Das VR-Bank-Mittelsachsen-Meeting beim TVL Freiberg ist nach zwei spannenden Wettkampftagen erfolgreich zu Ende gegangen. Auf dem Platz der Einheit in Freiberg kämpften dabei 150 Leichtathleten aus 33 Vereinen in verschiedenen Mehrkampf-Disziplinen um Bestleistungen. Dabei konnten zwei Athletinnen sogar zwei neue Stadionrekorde knacken. Während...
