Zwei neue Stadionrekorde: Freibergs Mehrkampf-Show setzt Ausrufezeichen

150 Sportler aus 33 Vereinen sind beim Leichtathletik-Meeting des TVL Freiberg in der Bergstadt auf Punktejagd gegangen. Dabei wurden gleich mehrere Bestmarken geknackt.

Das VR-Bank-Mittelsachsen-Meeting beim TVL Freiberg ist nach zwei spannenden Wettkampftagen erfolgreich zu Ende gegangen. Auf dem Platz der Einheit in Freiberg kämpften dabei 150 Leichtathleten aus 33 Vereinen in verschiedenen Mehrkampf-Disziplinen um Bestleistungen. Dabei konnten zwei Athletinnen sogar zwei neue Stadionrekorde knacken. Während... Das VR-Bank-Mittelsachsen-Meeting beim TVL Freiberg ist nach zwei spannenden Wettkampftagen erfolgreich zu Ende gegangen. Auf dem Platz der Einheit in Freiberg kämpften dabei 150 Leichtathleten aus 33 Vereinen in verschiedenen Mehrkampf-Disziplinen um Bestleistungen. Dabei konnten zwei Athletinnen sogar zwei neue Stadionrekorde knacken. Während...