Sieger Tobias Hösel meistert beim Jedermann-Mehrkampf 3,93 Meter im Stabhochsprung.
Sieger Tobias Hösel meistert beim Jedermann-Mehrkampf 3,93 Meter im Stabhochsprung. Bild: TVL/Verein
Mittweida
Zwei neue Stadionrekorde: Freibergs Mehrkampf-Show setzt Ausrufezeichen
Von Susanne Scholze
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

150 Sportler aus 33 Vereinen sind beim Leichtathletik-Meeting des TVL Freiberg in der Bergstadt auf Punktejagd gegangen. Dabei wurden gleich mehrere Bestmarken geknackt.

Das VR-Bank-Mittelsachsen-Meeting beim TVL Freiberg ist nach zwei spannenden Wettkampftagen erfolgreich zu Ende gegangen. Auf dem Platz der Einheit in Freiberg kämpften dabei 150 Leichtathleten aus 33 Vereinen in verschiedenen Mehrkampf-Disziplinen um Bestleistungen. Dabei konnten zwei Athletinnen sogar zwei neue Stadionrekorde knacken. Während...
