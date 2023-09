100 Talente bei Bezirksmeisterschaft

Die Judoka des ASV Oelsnitz sind am Samstag Ausrichter der Einzelmeisterschaft des Bezirkes Chemnitz im Nachwuchs der Altersklasse U 15. Wettkampfbeginn ist um 10 Uhr in der Sporthalle Oelsnitz. Dabei gehen knapp 100 Sportlerinnen und Sportler aus 17 Vereinen der Region an den Start. Der ASV ist mit Alexis Eckart, Dominik Roth und...