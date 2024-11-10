Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sechster Kampf, sechster Sieg für Ansgar Reinke (rechts). Der Berliner im Team der WKG Markneukirchen/Gelenau feiert eine echte Erfolgsserie. Foto: Jörg Richter
Sechster Kampf, sechster Sieg für Ansgar Reinke (rechts). Der Berliner im Team der WKG Markneukirchen/Gelenau feiert eine echte Erfolgsserie. Foto: Jörg Richter
Oberes Vogtland
17:9 in Aue: Mitgereiste Fans feiern nicht nur Germanias Überlegenheitssiege
Von Jörg Richter
In der 2. Ringer-Bundesliga hat die WKG Markneukirchen/Gelenau am Samstag beim FC Erzgebirge am Ende klar gewonnen. Mit einer laut Trainer Andy Schubert „großartigen Mannschaftsleistung“ behauptet man den vierten Tabellenplatz.

Markneukirchen „Neikirng, Neikirng“ und „Auswärtssieg, Auswärtssieg“ schallte es am Ende der Zweitligabegegnung zwischen den Ringern des FC Erzgebirge Aue und der WKG Markneukirchen/Gelenau durch die Sporthalle des beruflichen Schulzentrums in Aue. Die WKG brachte am Samstag einen klaren 17:9-Auswärtssieg vom Sachsenderby mit nach...
Mehr Artikel