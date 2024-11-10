17:9 in Aue: Mitgereiste Fans feiern nicht nur Germanias Überlegenheitssiege

Oberes Vogtland
In der 2. Ringer-Bundesliga hat die WKG Markneukirchen/Gelenau am Samstag beim FC Erzgebirge am Ende klar gewonnen. Mit einer laut Trainer Andy Schubert „großartigen Mannschaftsleistung“ behauptet man den vierten Tabellenplatz.
Markneukirchen „Neikirng, Neikirng“ und „Auswärtssieg, Auswärtssieg“ schallte es am Ende der Zweitligabegegnung zwischen den Ringern des FC Erzgebirge Aue und der WKG Markneukirchen/Gelenau durch die Sporthalle des beruflichen Schulzentrums in Aue. Die WKG brachte am Samstag einen klaren 17:9-Auswärtssieg vom Sachsenderby mit nach...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.