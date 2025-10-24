Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Mit viel Kampfgeist verteidigte sich Roman Walter (links) am vergangenen Samstag beim Derby in Greiz gegen Moritz Langner.
Mit viel Kampfgeist verteidigte sich Roman Walter (links) am vergangenen Samstag beim Derby in Greiz gegen Moritz Langner. Bild: Jörg Richter
Mit viel Kampfgeist verteidigte sich Roman Walter (links) am vergangenen Samstag beim Derby in Greiz gegen Moritz Langner.
Oberes Vogtland
2. Bundesliga: Großer Ringersport und ein besonderer Abschied in Markneukirchen
Von Jörg Richter
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zum letzten Heimkampf der Hinrunde empfängt die WKG am Samstagabend Tabellenführer KSV Witten in der Schrott-Stark-Arena. Bye, Bye sagt währenddessen eine echte Vereinslegende.

In der Schrott-Stark-Arena in Markneukirchen steigt am Samstagabend (19.30 Uhr) der letzte Heimkampf der Hinrunde in der 2. Bundesliga – Nord: Die WKG Markneukirchen/Gelenau trifft auf den ungeschlagenen Tabellenführer KSV Witten. Der Bundesligaabsteiger aus Nordrhein-Westfalen bestreitet ein Doppelwochenende und kämpft bereits am Freitag beim...
