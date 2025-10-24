2. Bundesliga: Großer Ringersport und ein besonderer Abschied in Markneukirchen

Zum letzten Heimkampf der Hinrunde empfängt die WKG am Samstagabend Tabellenführer KSV Witten in der Schrott-Stark-Arena. Bye, Bye sagt währenddessen eine echte Vereinslegende.

In der Schrott-Stark-Arena in Markneukirchen steigt am Samstagabend (19.30 Uhr) der letzte Heimkampf der Hinrunde in der 2. Bundesliga – Nord: Die WKG Markneukirchen/Gelenau trifft auf den ungeschlagenen Tabellenführer KSV Witten. Der Bundesligaabsteiger aus Nordrhein-Westfalen bestreitet ein Doppelwochenende und kämpft bereits am Freitag beim...