2. Gewichtheber-Bundesliga: Athleten aus dem Vogtland mit Aufwärtstrend – trotz Niederlage

Trotz eines 439:517 gegen Bochum boten die wieder mit zwei Nachwuchshebern angereisten Gäste eine geschlossene Mannschaftsleistung. Gehoben wurde allerdings in neutraler Halle in Essen.

Am fünften Wettkampftag der 2. Gewichtheber-Bundesliga Gewichtheben hat das Athletenteam Vogtland trotz einer 439:517-Niederlage gegen den KSV Bochum eine klare Leistungssteigerung gezeigt. Besonders auch das erfolgreiche Comeback von Pavlína Šedá mit zwei persönlichen Bestleistungen macht Mut für die kommenden Aufgaben. Am fünften Wettkampftag der 2. Gewichtheber-Bundesliga Gewichtheben hat das Athletenteam Vogtland trotz einer 439:517-Niederlage gegen den KSV Bochum eine klare Leistungssteigerung gezeigt. Besonders auch das erfolgreiche Comeback von Pavlína Šedá mit zwei persönlichen Bestleistungen macht Mut für die kommenden Aufgaben.