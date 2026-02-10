MENÜ
Symbolfoto: Pixabay
Symbolfoto: Pixabay
Plauen
2. Gewichtheber-Bundesliga: Athleten aus dem Vogtland mit Aufwärtstrend – trotz Niederlage
Von Florian Schlichter
Trotz eines 439:517 gegen Bochum boten die wieder mit zwei Nachwuchshebern angereisten Gäste eine geschlossene Mannschaftsleistung. Gehoben wurde allerdings in neutraler Halle in Essen.

Am fünften Wettkampftag der 2. Gewichtheber-Bundesliga Gewichtheben hat das Athletenteam Vogtland trotz einer 439:517-Niederlage gegen den KSV Bochum eine klare Leistungssteigerung gezeigt. Besonders auch das erfolgreiche Comeback von Pavlína Šedá mit zwei persönlichen Bestleistungen macht Mut für die kommenden Aufgaben.
