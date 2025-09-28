2. Ringer-Bundesliga: Markneukirchen/Gelenau schlägt den Vorjahreszweiten

In der vergangenen Saison hatte die Wettkampfgemeinschaft aus dem Vogtland und dem Erzgebirge noch beide Vergleiche gegen den SV Johannis Nürnberg verloren. Am Samstagabend reichte es zu einem klaren 22:13-Heimsieg.

Die Wettkampfgemeinschaft Markneukirchen/Gelenau hat zum Saisonstart der 2. Ringer-Bundesliga einen klaren und in der Höhe unerwarteten 22:13-Heimsieg gegen den Vorjahreszweiten SV Johannis Nürnberg eingefahren. „Der erfolgreiche Saisonstart war für uns sehr wichtig, wobei der Sieg von Mihail Bradu, der von Matthias Stark nach dem Kampf als...