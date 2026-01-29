MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Hier versucht Benjamin Reitzenstein vom FSV Zwota (rechts in Grün) Linus Machoy von FC Biercelona (am Ball) am Schuss zu hindern.
Hier versucht Benjamin Reitzenstein vom FSV Zwota (rechts in Grün) Linus Machoy von FC Biercelona (am Ball) am Schuss zu hindern. Bild: Johannes Schmidt
Hier versucht Benjamin Reitzenstein vom FSV Zwota (rechts in Grün) Linus Machoy von FC Biercelona (am Ball) am Schuss zu hindern.
Hier versucht Benjamin Reitzenstein vom FSV Zwota (rechts in Grün) Linus Machoy von FC Biercelona (am Ball) am Schuss zu hindern. Bild: Johannes Schmidt
Oberes Vogtland
27. Indoor Soccer Cup in Klingenthal: Erst das Neunmeterschießen bringt den Sieger
Von Florian Wißgott
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Fußball spielen, Freunde treffen und feiern gehen: Beim dreitägigen Hallenfußballturnier stand für die 32 Mannschaften aus fast ganz Deutschland und Tschechien nicht nur der sportliche Erfolg im Mittelpunkt.

Es ist eines der größten Hallenfußballturniere für Freizeit- und Vereinsmannschaften in Mitteldeutschland: Die „Freie Presse“ stellt vier der 32 Teams vor, die für den 27. Indoor-Soccer-Cup in Klingenthal stehen, der am Wochenende in der Turnhalle am Amtsberg stieg und viele Zuschauer begeisterte.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
28.01.2026
8 min.
Sieben Jahre Garantie und trotzdem nur Werkstatt-Ärger: Was ein Vogtländer mit seinem Kia durchhat
Torsten Götze aus Adorf im Vogtland fährt einen Kia Sorento. Momentan steht sein Dienstwagen aber allzu oft in der Werkstatt.
Ärger mit dem Auto hat jeder mal. Was Torsten Götze aus dem Vogtland erlebt hat, ist eine andere Nummer: Seit Herbst 2024 blieb er mit seinem Dienstwagen immer wieder liegen – und wartete monatelang auf Reparaturen. Chronologie einer Werkstatt-Odyssee.
Andreas Rentsch
28.01.2026
4 min.
Mit 57 in Altersteilzeit: Wie VW Sachsen den vorzeitigen Ruhestand abpuffert und weshalb das dem Betriebsrat wichtig ist
Mitarbeiter von Volkswagen Sachsen bei einer Betriebsversammlung im Werk Zwickau.
Die Altersteilzeit ist der wichtigste Hebel für VW, um Stellen abzubauen. Nun darf der Jahrgang 1969 die Verträge unterschreiben. Das Modell ist attraktiv, es gibt aber eine wichtige Regel.
Jan-Dirk Franke
19:33 Uhr
6 min.
Bald wieder Shutdown in den USA? Darum geht es
Kommt es erneut zu einem Shutdown? Das entscheidet sich bald im US-Kongress. (Archivbild)
Der aktuelle Übergangshaushalt der USA läuft an diesem Freitag aus. Droht nun erneut ein Teilstillstand der Regierungsgeschäfte? Die tödlichen Schüsse in Minneapolis spielen dabei eine Rolle.
Franziska Spiecker und Anna Ringle, dpa
15:30 Uhr
4 min.
Landesjugendspiele in Klingenthal und Erlbach: „Die Zeremonie ist wie bei Olympischen Spielen“
Emil Schreier vom SV Stützengrün (Nr. 144) läuft bei den Landesjugendspielen in Klingenthal im 80-Meter-Sprint gegen Niillas Rothe (Skiklub Dresden-Niedersedlitz).
Rund 1000 Aktive zwischen sechs und 15 Jahren haben unter dem Motto „Zeig dein Sporttalent“ mitgemacht. Die Wettkämpfe wurden schon zum 17. Mal ausgetragen.
Florian Wißgott
19:30 Uhr
4 min.
Bluesrock, Fantasy-Oper und ein Klassiker mit Clowns: Wochenend-Tipps für Zwickau
Freitag feiert „Kohlhaas“ im Zwickauer Gewandhaus Premiere. Erzählt wird Kleists Novelle, inszniert als Maskenspiel, von drei Clowns.
Von Party am Borberg bis Konzert im Schumannhaus Zwickau reicht das Freizeitangebot fürs Wochenende. Manche Veranstaltungen kann man sogar kostenlos besuchen.
Holger Weiß
13.01.2026
4 min.
Kombinierer Tristan Sommerfeldt ist nach Continental-Cup in Klingenthal zurück im Weltcup
Tristan Sommerfeldt (19) führt das Rennen in dieser Szene vor Florian Kolb (6) an. Im zweiten Wettkampf hatte aber der Österreicher die Nase vorn.
Zwar stand der Oberwiesenthaler zum Abschluss des Wochenendes erstmals in dieser Saison nicht auf dem Podest, konnte sich aber dennoch freuen. Nun wartet ein „Heimspiel“ auf den Erzgebirger.
Florian Wißgott
Mehr Artikel