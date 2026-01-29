27. Indoor Soccer Cup in Klingenthal: Erst das Neunmeterschießen bringt den Sieger

Fußball spielen, Freunde treffen und feiern gehen: Beim dreitägigen Hallenfußballturnier stand für die 32 Mannschaften aus fast ganz Deutschland und Tschechien nicht nur der sportliche Erfolg im Mittelpunkt.

Es ist eines der größten Hallenfußballturniere für Freizeit- und Vereinsmannschaften in Mitteldeutschland: Die „Freie Presse" stellt vier der 32 Teams vor, die für den 27. Indoor-Soccer-Cup in Klingenthal stehen, der am Wochenende in der Turnhalle am Amtsberg stieg und viele Zuschauer begeisterte.