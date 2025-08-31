Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Matevž Kunst war mit acht Toren treffsicherster Oberlosaer.
Matevž Kunst war mit acht Toren treffsicherster Oberlosaer. Bild: Oliver Orgs
Plauen
3. Handball-Liga: SV 04 Oberlosa mit erster Halbzeit zum Vergessen
Von Rico Michel
Nach dem sensationellen Sieg gegen Topfavorit Eintracht Hildesheim haben die Vogtländer am zweiten Spieltag eine herbe Niederlage quittieren müssen. Bei der HSG Eider/Harde unterlagen die 04er mit 27:36.

