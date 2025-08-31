3. Handball-Liga: SV 04 Oberlosa mit erster Halbzeit zum Vergessen

Plauen
Am zweiten Spieltag der 3. Handball-Liga hat der SV 04 Oberlosa eine klare Auswärtsniederlage kassiert. Bei der HSG Eider/Harde unterlagen die Plauener nach schwacher erster Halbzeit mit 27:36.
