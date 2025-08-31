3. Handball-Liga: SV 04 Oberlosa mit erster Halbzeit zum Vergessen

Nach dem sensationellen Sieg gegen Topfavorit Eintracht Hildesheim haben die Vogtländer am zweiten Spieltag eine herbe Niederlage quittieren müssen. Bei der HSG Eider/Harde unterlagen die 04er mit 27:36.

