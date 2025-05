3. Handball-Liga: SV 04 Oberlosa mit packendem Derby als Generalprobe für die Relegation

Wenn am Samstagabend der EHV Aue in der Plauener Kurt-Helbig-Halle gastiert, ist das in vielerlei Hinsicht ein ganz besonderes Spiel für die Schwarz-Gelben aus dem Vogtland. Gelingt ihnen nach dem Sieg im Hinspiel der nächste Coup?

Der letzte Punktspieltag der 3. Handball-Liga hält für den SV 04 Oberlosa das mit Spannung erwartete Heimspiel gegen den EHV Aue bereit. Das Duell Vogtland gegen Erzgebirge wird am Samstag um 19 Uhr in der Plauener Kurt-Helbig-Sporthalle angepfiffen.