Patrick Donath vom MTB Reichenbach siegte in Erlbach.
Patrick Donath vom MTB Reichenbach siegte in Erlbach. Bild: Johannes Schmidt
Oberes Vogtland
4. Erlbacher Mountainbike-Riesenslalom: Neuseeländer auf Heimaturlaub gewinnt
Von Florian Wißgott
Der gebürtige Vogtländer Patrick Donath vom MTB Reichenbach war am Samstag unter den 33 Startern des vierten Mountainbike-Riesenslaloms am Kegelberg am schnellsten. Was den Sieger begeisterte und welchen Wunsch er mit den Veranstaltern des WSV Erlbach gemeinsam hat.

Zweiter Start, zweiter Sieg: In 1:51,15 Minuten raste Patrick Donath am Samstag aufs oberste Treppchen beim vierten Erlbacher Mountainbike-Riesenslalom am Kegelberg. „Es war richtig schön, eine echt tolle Veranstaltung mit einer coolen Strecke und es hat wieder riesigen Spaß gemacht“, strahlte der gebürtige Cunsdorfer, der seit Januar 2024...
