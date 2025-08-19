4. Erlbacher Mountainbike-Riesenslalom: Neuseeländer auf Heimaturlaub gewinnt

Der gebürtige Vogtländer Patrick Donath vom MTB Reichenbach war am Samstag unter den 33 Startern des vierten Mountainbike-Riesenslaloms am Kegelberg am schnellsten. Was den Sieger begeisterte und welchen Wunsch er mit den Veranstaltern des WSV Erlbach gemeinsam hat.

Zweiter Start, zweiter Sieg: In 1:51,15 Minuten raste Patrick Donath am Samstag aufs oberste Treppchen beim vierten Erlbacher Mountainbike-Riesenslalom am Kegelberg. „Es war richtig schön, eine echt tolle Veranstaltung mit einer coolen Strecke und es hat wieder riesigen Spaß gemacht“, strahlte der gebürtige Cunsdorfer, der seit Januar 2024... Zweiter Start, zweiter Sieg: In 1:51,15 Minuten raste Patrick Donath am Samstag aufs oberste Treppchen beim vierten Erlbacher Mountainbike-Riesenslalom am Kegelberg. „Es war richtig schön, eine echt tolle Veranstaltung mit einer coolen Strecke und es hat wieder riesigen Spaß gemacht“, strahlte der gebürtige Cunsdorfer, der seit Januar 2024...