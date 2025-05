Abstiegskampf spitzt sich zu: Dem BSV Irfersgrün fehlt gegen Lichtenstein Top-Torschütze Höfner

Es wird nicht einfacher für den Sachsenklasse-Newcomer, der am Sonntag den formstarken Fünften empfängt. Auerbach II hat es da schon leichter.

Drei Spiele stehen dem BSV Irfersgrün in der Fußball-Sachsenklasse noch bevor und trotz eines Vier-Punkte-Polsters auf den ersten Abstiegsplatz, den aktuell Blau-Gelb Mülsen belegt, ist der Klassenerhalt noch keineswegs gesichert. Immerhin gelang in der Vorwoche beim direkten Duell gegen Mülsen ein 0:0 in einer eher durchschnittlichen Partie....