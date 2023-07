Adorfer fahren mit Medaillen heim

Die Nachwuchs-Judoka David Figura und Lennox Wascher vom BSV Adorf sind vom Stiefelpokal in Döbeln mit Medaillen nach Hause gefahren. Figura konnte sich nach einer Niederlage und drei Siegen über den 3. Platz freuen. Wascher hatte nur einen Gegner, wobei er im System Best of three zweimal gewann und dadurch den 1. Platz belegte....