Judoka aus Adorf und Oelsnitz mit gutem Jahresabschluss

Oberes Vogtland
Beim 23. Bambini- und Jugendturnier in Crimmitschau haben Athleten von BSV Adorf und JC Dynamo Oelsnitz einige Medaillen gewonnen.
Vom letzten Judo-Wettkampf des Jahres, dem 23. Bambini- und Jugendturnier in Crimmitschau, sind junge Athleten von BSV Adorf und Dynamo Oelsnitz vergangenes Wochenende mit guten Ergebnissen heimgekehrt. Für Adorf erkämpften Lennox Wascher und Robert Schaufuß erste Plätze, Philipp Arnold und Moritz Knopp wurden Zweite, David Figura schied...
