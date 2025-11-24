Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Symbolfoto: Pixabay
Symbolfoto: Pixabay Bild: Pixabay
Symbolfoto: Pixabay
Symbolfoto: Pixabay Bild: Pixabay
Oberes Vogtland
Judoka aus Adorf und Oelsnitz mit gutem Jahresabschluss
Von Ulrich Häßner und Volker Reinhold
Beim 23. Bambini- und Jugendturnier in Crimmitschau haben Athleten von BSV Adorf und JC Dynamo Oelsnitz einige Medaillen gewonnen.

Vom letzten Judo-Wettkampf des Jahres, dem 23. Bambini- und Jugendturnier in Crimmitschau, sind junge Athleten von BSV Adorf und Dynamo Oelsnitz vergangenes Wochenende mit guten Ergebnissen heimgekehrt. Für Adorf erkämpften Lennox Wascher und Robert Schaufuß erste Plätze, Philipp Arnold und Moritz Knopp wurden Zweite, David Figura schied...
