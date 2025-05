Alles oder Nichts? Wie der SV 04 Oberlosa selbst mit einer Niederlage noch Chancen auf den Klassenerhalt in der 3. Handball-Liga hat

Die Vogtländer könnten mit einem Sieg am Sonntag beim HC Burgenland den Klassenerhalt perfekt machen. Doch selbst bei einer Niederlage könnte es noch eine zweite Chance für die Schwarz-Gelben geben.

Für den SV 04 Oberlosa steht am Sonntag der Showdown um den Klassenerhalt in der 3. Handball-Liga auf dem Programm. Um 17 Uhr ertönt der Anpfiff in der Sporthalle in Prittitz zum Duell zwischen dem HC Burgenland und den Schwarz-Gelben aus dem Vogtland.