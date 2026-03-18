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Die Teufelinos sind am Samstag bei der Deutschen Meisterschaft gefordert.
Die Teufelinos sind am Samstag bei der Deutschen Meisterschaft gefordert. Foto: Joachim Thoß/Archiv
Die Teufelinos sind am Samstag bei der Deutschen Meisterschaft gefordert.
Die Teufelinos sind am Samstag bei der Deutschen Meisterschaft gefordert. Foto: Joachim Thoß/Archiv
Auerbach
Auerbacher Cheerleader hochmotiviert: Worauf es zur Deutschen Meisterschaft noch ankommt
Von Laura-Louis Freimann
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Ohne Frage: Für sieben CMA-Teams steht am Wochenende der Saisonhöhepunkt vor der Tür. In Neu-Ulm wird sich dann zeigen, ob alles aufgegangen ist.

„Training, Schweiß und Teamspirit pur, gemeinsam gehen wir jede Spur. Wenn die Musik startet und der Moment beginnt, weiß jeder, wer die Black Maniacs sind.“ Mit diesem Motivationsspruch stimmen sich die Auerbacher Cheerleader auf ihren großen Auftritt ein – und genau diesen werden am Wochenende tausende Zuschauer beim Bundesfinale in der...
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