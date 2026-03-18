Auerbacher Cheerleader hochmotiviert: Worauf es zur Deutschen Meisterschaft noch ankommt

Ohne Frage: Für sieben CMA-Teams steht am Wochenende der Saisonhöhepunkt vor der Tür. In Neu-Ulm wird sich dann zeigen, ob alles aufgegangen ist.

„Training, Schweiß und Teamspirit pur, gemeinsam gehen wir jede Spur. Wenn die Musik startet und der Moment beginnt, weiß jeder, wer die Black Maniacs sind.“ Mit diesem Motivationsspruch stimmen sich die Auerbacher Cheerleader auf ihren großen Auftritt ein – und genau diesen werden am Wochenende tausende Zuschauer beim Bundesfinale in der... „Training, Schweiß und Teamspirit pur, gemeinsam gehen wir jede Spur. Wenn die Musik startet und der Moment beginnt, weiß jeder, wer die Black Maniacs sind.“ Mit diesem Motivationsspruch stimmen sich die Auerbacher Cheerleader auf ihren großen Auftritt ein – und genau diesen werden am Wochenende tausende Zuschauer beim Bundesfinale in der...