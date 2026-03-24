Bundesliga-Status erreicht: Auerbacher Cheerleader setzen Maßstäbe

Bei den Deutschen (Pokal-)Meisterschaften in Neu-Ulm schafften es alle sieben Teams von Cheermania Auerbach in die Top 10. Viermal reichte es für das Podium.

Ein intensives und bewegendes Wettkampfwochenende markierte für Cheermania Auerbach den Abschluss der Saison: Bei der Deutschen Meisterschaft am Samstag und der Deutschen Pokalmeisterschaft am Sonntag gingen insgesamt sieben Teams an den Start – und sorgten für starke Momente auf der Matte. Ein intensives und bewegendes Wettkampfwochenende markierte für Cheermania Auerbach den Abschluss der Saison: Bei der Deutschen Meisterschaft am Samstag und der Deutschen Pokalmeisterschaft am Sonntag gingen insgesamt sieben Teams an den Start – und sorgten für starke Momente auf der Matte.