Auerbacher Volleyballer setzen sich im Bezirkspokal durch: „So einen Wettkampf zu gewinnen, ist immer etwas Schönes“

Auerbach
Der VSV Fortuna Göltzschtal sicherte sich den Titel in der heimischen Halle. Rotation und Teamgeist zahlten sich aus. Wie sieht das Ziel für die Bezirksliga aus?
Die erste Männermannschaft des VSV Fortuna Göltzschtal hat sich am Wochenende den Titel im Volleyball-Bezirkspokal verdient. In der heimischen Seminarturnhalle gab sie lediglich gegen die Gäste aus Freiberg einen Satz gab. Alle anderen drei Partien gewann der VSV souverän. „So einen Wettkampf zu gewinnen, ist immer etwas Schönes für eine...
