Auf ein letztes Mal: Volleyballerinnen des FSV Reichenbach lösen sich auf

Der kommende Heimspieltag am Samstagnachmittag wird für die Wildcats ein sehr emotionaler sein. Zum letzten Mal stehen die Vogtländerinnen als Mannschaft auf dem Feld.

Wenn die Sachsenliga-Volleyballerinnen des FSV Reichenbach am Samstagnachmittag die Weinholdschule betreten, werden sie das zum letzten Mal in dieser Formation für einen Spieltag tun. Bereits vor wenigen Wochen hatte Trainer Frank Sommer angekündigt, dass er mit Gedanken ans Aufhören spielt. Nun kündigte er offiziell seinen Rücktritt an –...