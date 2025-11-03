Aufsteiger VfB Schöneck führt nach einem Drittel der Saison weiter die Tabelle an

In der Fußball-Sachsenklasse haben die Obervogtländer am Sonntag bei Mitaufsteiger Meeraner SV ein 1:1 erreicht. Das bedeutet fünf Zähler Vorsprung vor dem Zweiten aus Lichtenstein.

Auch nach einem Drittel der Saison führt Aufsteiger VfB Schöneck weiterhin ungeschlagen die Staffel West der Fußball-Sachsenklasse an. Auch wenn die Obervogtländer am vergangenen Sonntag „nur" einen Zähler auf ihr Konto bringen konnten, so liegen sie mit fünf Zählern Vorsprung vor dem SSV Fortschritt Lichtenstein.