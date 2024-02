Auftakt der Sportlerwahl im Vogtland: Das sind die Kandidaten und die wichtigsten Termine

Der Countdown läuft: Bis zum 22. März können die Sportanhänger der Region für ihre Favoriten abstimmen. Für die Umfrage gibt es diesmal 28 Vorschläge in drei Kategorien.

Plauen/Markneukirchen. Bei der Wahl der Vogtlandsportler des Jahres 2023 sind in den nächsten vier Wochen die Fans gefragt. Das Landratsamt, der Kreissportbund und die vogtländischen Medien rufen alle sportbegeisterten Vogtländerinnen und Vogtländer auf, für ihre Favoriten in den drei Kategorien abzustimmen. Die Umfrage läuft vom 26. Februar bis zum 22. März und wie im Vorjahr ausschließlich online (Link am Ende des Textes). Zur Auswahl stehen acht Frauen sowie zehn Männer und zehn Mannschaften, die von der Arbeitsgruppe Sportgala für ihre Leistungen im zurückliegenden Jahr nominiert wurden. Herausgekommen ist dabei eine Liste mit dem ein oder anderen bekannten Namen, aber auch einer ganzen Reihe von Umfrage-Neulingen.

Das Votum der öffentlichen Umfrage fließt ebenso wie das Urteil einer Fachjury und das Abstimmungsergebnis unter allen vogtländischen Sportvereinen zu einem Drittel ins Endresultat ein. Im Vorjahr hatten sich über 3000 Vogtländerinnen und Vogtländer beteiligt. Die Sieger und Platzierten der diesjährigen Umfrage werden am 6. April bei der "Sternquell Sportgala Vogtland 2024" in der Musikhalle Markneukirchen geehrt. Dort erfolgt neben der Auszeichnung der erfolgreichsten Nachwuchssportler und -mannschaften auch die Auszeichnung von 20 "Vereinshelden". Die guten Seelen des vogtländischen Sports hatten bei der Gala in Plauen erstmals auch die große Bühne bekommen. "Diese Würdigung hat eine große positive Resonanz erzielt und wird auch in diesem Jahr einen zeremoniellen Teil einnehmen", freut sich Landrat Thomas Hennig (CDU). Die Kartenvorbestellung für den Gala-Abend läuft zunächst über die Vereine und den Kreissportbund Vogtland. Über den Start des freien Kartenverkaufs soll rechtzeitig informiert werden.

Die Kandidatinnen bei den Frauen

Kylie Gareis (LAV Reichenbach/Gehen): Sechste mit Deutschland bei der U-20-EM im 10.000-m-Bahngehen

Uta Klug (Treuener LV/Leichtathletik): Landesmeisterin der W 45 im Cross- und 10-km-Straßenlauf

Anna Müller (SV Pöllwitz/Kegeln): Dritte mit Deutschland bei der Team-Weltmeisterschaft

Jenny Nowak (BSP Klingenthal/Nordische Kombination): Vizeweltmeisterin mit dem deutschen Mixed-Team

Marlene Scheibe (BSC Rapid Chemnitz/Plauen/Tischtennis): Mitteldeutsche Meisterin der Frauen

Lea-Sophie Scholz (TSV Vorwärts Mylau/Eisschnelllauf): Deutsche Meisterin über 1000 und 1500 Meter

Susan Weigert (VfB Lengenfeld/Leichtathletik): Landesmeisterin der W 40 im Halbmarathon und 10-km-Lauf

Christin Ziehr (Plauen/Wandern): Weltmeisterin im Ultra-Wandern (136 Kilometer)

Die Kandidaten bei den Männern

Philipp Dressel-Putz (SC Plauen 06/Triathlon): Deutscher Meister der AK 25 über die olympische Distanz

Raphael Friedrich (TSG Rodewisch/Gewichtheben): U-23-Europameister im Zweikampf und im Reißen sowie Deutscher Meister der Männer

Fabian Gering (Plauen/Traillauf): Sieger des Transalpine Run (260-Kilometer-Etappenrennen über die Alpen)

Max Goether (VSC Klingenthal/Skilanglauf): Gesamtvierter des Deutschlandpokals

Nick Klessing (SV Halle/Rodewisch/Turnen): Platz 6 mit Deutschland bei der Weltmeisterschaft

Yannik Schmalfuß (Treuener LV/Leichtathletik): Dritter der Mitteldeutschen Meisterschaft über 100 Meter

Maximilian Schwabe (KSV Pausa/Ringen): Deutscher Vizemeister in der Gewichtsklasse bis 77 kg (griechisch-römischer Stil)

Marco Stoll (AV Germania Markneukirchen/Ringen): Deutscher Meister in der Gewichtsklasse bis 67 kg (griechisch-römischer Stil)

Niels Tröger (Maranello Factory Team/Plauen/Kartsport): Weltmeister in der Klasse KZ2

Thomas Ungethüm (VfB Lengenfeld/Leichtathletik): Dritter der Deutschen Meisterschaft im 100-Kilometer-Lauf

Die Kandidaten bei den Mannschaften

Cheermania Auerbach (Cheerleading/Team Devils Dynamite): Deutscher Pokalmeister der Klasse Senior Allgirl Level 4

SKV Auerbach (Kegeln/Männer): Sachsenmeister und Aufsteiger in die 2. Bundesliga

SV 04 Oberlosa (Volleyball/Frauen): Dritter Platz in der Regionalliga Ost

SV 04 Oberlosa (Handball/Männer): Vizemeister der Mitteldeutschen Oberliga

VSV Oelsnitz (Volleyball/Männer): Klassenerhalt in der 3. Liga

HC Einheit Plauen (Handball/Männer): Sachsenmeister und Aufsteiger in die Oberliga

Felix Albert/Lukas Merz (Segeln/SSV Einheit Plauen): Zweite der Internationalen Deutschen Meisterschaft im Flying Dutchman

SVV Plauen (Wasserball/Männer): Klassenerhalt in der Bundesliga (Platz 13)

VFC Plauen (Fußball/Männer): Hinrundenmeister der Oberliga Nordost Süd

Reichenbacher FC (Fußball/Männer): Aufsteiger in die Sachsenliga