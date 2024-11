Basketball-Landesliga: BC Vogtland feiert dritten Saisonsieg

Das Heimspiel gegen den SV Automation Leipzig ist für die Vogtländer zu einer klaren Angelegenheit geworden. 84:65 stand es am Ende zu Gunsten der Hausherren.

Die Basketballer des BC Vogtland haben am Samstag den dritten Saisonsieg in der Landesliga gefeiert. In der Plauener Kurt-Helbig-Sporthalle bezwangen die Vogtländer den SV Automation Leipzig mit 84:65. Nach drei Vierteln lag der BCV klar mit 71:43 vorne, nur im Schlussabschnitt ließen die Gastgeber die Zügel etwas schleifen, so dass die...