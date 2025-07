Beben bei Merkur Oelsnitz: Die gesamte Offensive ist weg – Aber neue Hoffnungsträger kommen

Zum Ende der Wechselfrist am Montagabend haben fünf Spieler den Tabellen-Achten der Fußball-Sachsenklasse verlassen. Sechs neue sind hingegen im Anmarsch.

Dem ehrgeizigen Merkur-Präsidenten Jürgen Geigenmüller ist das Lachen nur kurz vergangen: Gleich vier Spieler, die in der vergangenen Sachsenklasse-Saison zusammen locker drei Viertel der Oelsnitzer Treffer erzielten, ziehen in der kommenden Saison ein anderes Trikot an. Neben den bereits vermeldeten Wechseln von Andreas Knoll (1. FC Trogen)...